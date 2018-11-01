(Özel) İstiklal Caddesi'nde bir ören bayan

Beyoğlu'nda yürüyüş yaparak örgü ören Nazlı Ay isimli kadın ilgi odağı oldu. Bakmadan örgü işini yapan kadınla fotoğraf çektiren vatandaşlar ördükleri hediyeliklerden de almayı ihmal etmedi.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparak örgü ören kadına vatandaşlar ilgi gösterdi. Bakmadan örgü ören kadını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Nazlı Ay ise meraklı bakışlar altında örgü örmeye devam etti. Yıllardır geçimini ördüğü hediyeliklerle sağlayan Nazlı Ay 'ın gösterdiği azim ise görenleri duygulandırdı. Caddenin tanınmış simalarından biri haline gelen Nazlı Ay'ın vatandaşlar tarafından takdir edildiği de görüldü. Çevredeki esnafların da dikkatini çeken ‘ören kadın' onların bu dikkatini geri çevirmeyerek sohbet etti. Nazlı Ay'ın gösterdiği performansın takdire şayan olduğunu belirten bir esnaf, “Yaptığı iş herkesin yapabileceği bir şey değil. Kendisini takdir ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Yürüyerek örmenin ayrı bir meziyet olduğunu belirten Nazlı Ay, ''Eskilerden gelen bir alışkanlık bu. Üç yıldır yapıyorum. Vatandaşlar merak ediyor. Hem örüyorum hem yürüyorum. Sporda yapmış oluyorum. Turistler ilgi duyup soruyorlar. Bakıp inceliyorlar. Beğenip sipariş verenler oldu. Kazak, lif, patik ve hediyelik şeyler örüyorum. Herkes oturduğu yerden örebilir ancak yürüyerek örmek meziyet istiyor. Ördükçe satıyorum, ekonomik olarak çok faydası oluyor. Şükürler olsun'' şeklinde konuştu.

Bakmadan örgü ören Nazlı Ay, vatandaşların meraklı bakışları altında İstiklal Caddesi'nde bir süre sonra gözden kayboldu.