Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 09:14

(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde boks maçı

İki genç sosyal deney için İstiklal Caddesi’nde boks maçı yaptı.

(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde boks maçı

27 Ağustos 2018 09:14

Zaman zaman turistlerle de maç yapan gençlerin eğlencesi kameraya yansıdı.


İki genç sosyal deney için İstiklal Caddesi’ni seçti. Boks eldivenleri ve yastıklarla İstiklal Caddesi’ne gelen iki genç boks maçı yaptı. Kendi aralarında maç yapan gençler zaman zaman turistlerle de maç yaptı. Zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaşan gençler sosyal deneyi çekmenin mutluluğunu yaşadı.


İstiklal Caddesi’nde sosyal deneyi çeken Efekan Ali Geçer, "Bizim boks yapmamızın amacı insanları eğlendirmek. Biz zaten boks sporuyla uğraşıyoruz. Biz buraya gelelim, insanları deneyelim, sosyal medyaya güzel videolar çekelim dedik. İlk başta herkes bize bakıyordu. Sonra caddeye geldiğimizde insanlar bizimle oynamak istiyor. Biz yanlarına gidiyoruz, onlarla oynamaya çalıştık. Bazıları yüz vermiyor. Güzeldi, biz eğlendik” dedi.


Efekan Apaydın da "Güzeldi, insanların tepkisini aldık, biz de eğlendik. Zaten yaptığımız sporla ilgili bir şey çektik. Hoşumuza gitti bizim” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç