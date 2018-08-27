(ÖZEL) İstiklal Caddesi’nde boks maçı

Zaman zaman turistlerle de maç yapan gençlerin eğlencesi kameraya yansıdı.

İki genç sosyal deney için İstiklal Caddesi’ni seçti. Boks eldivenleri ve yastıklarla İstiklal Caddesi’ne gelen iki genç boks maçı yaptı. Kendi aralarında maç yapan gençler zaman zaman turistlerle de maç yaptı. Zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaşan gençler sosyal deneyi çekmenin mutluluğunu yaşadı.

İstiklal Caddesi’nde sosyal deneyi çeken Efekan Ali Geçer, "Bizim boks yapmamızın amacı insanları eğlendirmek. Biz zaten boks sporuyla uğraşıyoruz. Biz buraya gelelim, insanları deneyelim, sosyal medyaya güzel videolar çekelim dedik. İlk başta herkes bize bakıyordu. Sonra caddeye geldiğimizde insanlar bizimle oynamak istiyor. Biz yanlarına gidiyoruz, onlarla oynamaya çalıştık. Bazıları yüz vermiyor. Güzeldi, biz eğlendik” dedi.

Efekan Apaydın da "Güzeldi, insanların tepkisini aldık, biz de eğlendik. Zaten yaptığımız sporla ilgili bir şey çektik. Hoşumuza gitti bizim” ifadelerini kullandı.