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03 Ağustos 2018 09:12

(Özel) İstiklal Caddesinde "masa - sandalye" operasyonu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde işletmelerin kaçak olarak kaldırıma koydukları yolu işgal eden masa ve sandalyeler Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

(Özel) İstiklal Caddesinde

03 Ağustos 2018 09:12


Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında işletmelerin masa, sandalye ve satış ürünlerini kaldırıma koyulduğu ihbarını değerlendiren Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde harekete geçti. Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri müdürleri başta olmak üzere yaklaşık 50 kişilik ekip İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanda kaldırıma koyulan sandalye, masa ve çanta gibi ürünleri alarak zabıta araçlarına yükledi. Bazı iş yerleri sahipleri masa ve sandalyelerin alınmasından dolayı tepki gösterdi. Zabıta ekiplerine güven timleri de eşlik etti.




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