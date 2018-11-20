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(Özel) İstiklal'de toz bulutu

İstiklal Caddesi’nde yıkımı süren bir bina dolayısıyla çıkan toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesi'nde yıkımı süren bir bina dolayısıyla çıkan toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Binadan çıkan toz bulutu bütün caddeyi kaplarken, vatandaşların yüzlerini kapatarak tozdan kendilerini korumaya çalışması kameralara yansıdı.


Taksim'in en işlek caddesi olan İstiklal'de yıkım çalışması süren bir bina bütün caddeyi toz bulutuna boğdu. Caddenin tam ortasında bulunan binanın yıkımı dolayısıyla ortaya çıkan toz bulutu, caddede yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Toz bulutunun oluşturduğu beyaz sis cadde boyu etkili olurken, vatandaşların yüzlerini kapatarak kendilerini koruma çabaları kameralara böyle yansıdı.

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