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22 Kasım 2017 10:38

(Özel) İstinye’de freni boşalan özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

İstinye yokuşunda 19 Kasım günü freni boşalarak bariyerlere çarpan özel halk otobüsünün kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel) İstinye’de freni boşalan özel halk otobüsünün kaza anı kamerada

22 Kasım 2017 10:38


Kaza, 19 Kasım günü saat 09.00 sıralarında İstinye Yokuşu Katar Caddesinde meydana gelmişti. Orhan Duman idaresindeki 34 KT 8471 plakalı özel halk otobüsü Katar Caddesi’ndeki İstinye yokuşunda freni boşalmış, sürücü bariyerlere çarparak durabilmişti. Otobüste yolcunun olmayışı faciayı önlerken, sürücü Orhan Duman hafif şekilde yaralanmıştı.


Kazanın ardından özel halk otobüsünün şoför mahallinde bulunan kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Özel halk otobüsü sürücüsünün yolda ilerlediği sırada frenin tutmadığı ve çarparak sürücünün ön tarafa düştüğü görülüyor. Daha sonra sürücünün belini tutarak kalkmaya çalıştığı ve acı çekerek yardım beklediği görülüyor.




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