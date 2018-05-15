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15 Mayıs 2018 09:38

(Özel) İtfaiye ekipleri yanlış verilen adresi, bina sakinleri de ekipleri aradı

Sultangazi’de itfaiye ekipleri yanlış verilen adres nedeniyle yangın çıkan binayı bulmakta zorlandı.

(Özel) İtfaiye ekipleri yanlış verilen adresi, bina sakinleri de ekipleri aradı

15 Mayıs 2018 09:38

Mutfaktaki perdelerin tutuştuğu yangın kısa sürede söndürülürken, binayı ise duman kapladı.


Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2263 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binanın dairesinde Gazi Demiral mutfakta yemek yaptığı esnada perdeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alev alarak yanan perdeleri söndüremeyen Demiral durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sultangazi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip yangına müdahale etmek için yola çıktı. Ancak ekipleri kendilerine verilen adrese geldiklerinde yangına rastlamadı. Adresin yanlış verildiğini fark eden ekipler, doğru adresi alınca yangın yerine gecikti.


Bir süre sonra olay yerine gelen ekipleri gören vatandaşlarda cama çıkarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Yangından haberi olmayan bina sakinleri ekipleri izledi. Daireye yapılan müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ise binayı duman kaplarken, ev sahibi ve bina sakinleri nefes almakta zorlandı.




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