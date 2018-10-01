(Özel) Kaçak yapılaşmaya karşı drone denetimi

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı drone ile denetimler başladı. İmar Barışı'yla birlikte belediyeler kaçak yapılaşmaya karşı düğmeye basarken, Esenyurt Belediyesi farklı bir uygulamaya geçerek, kaçak yapılaşmayı önlemek için drone ile denetim uygulamasına geçti.Bu uygulamada ayrıca işçilerin iş güvenliğine uyup uymadığı da tespit ediliyor.

İmar Barışı'yla birlikte çok sayıda bina kayıt altına girerken, belediyeler de kaçak yapılaşmaya karşı tedbirlerini arttırdı. Esenyurt Belediyesi ise farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve inşaatlarda iş güvenliğine uymayan işçilerin tespitini yapmak için drone ile denetim yapıyor. Belediye zabıta ekipleri ilçede bulunan kaçak yapıların ihbar edilmesi üzerine kontrol ederek cezai işlem uyguluyor. İhbar edilemeyen ve göz önünde bulunmayan kaçak yapıların her birinin fark edilmesi için devreye ise insansız hava aracı (İHA) giriyor. Belediye Ekipleri denetimlerin daha sıkı olması amacıyla drone ile çalışmaya başladı. Bu sayede kontrollerini gerçekleştiren ekipler kolaylıkla bütün mahallenin denetimini yapıyor. Drone ile yapılan denetimde zabıtalar ayrı ayrı binaları kontrol edip zaman kaybetmek yerine, havadan görüntülerini inceleyip kaçak yapılan yapıları anında tespit ediyor. Ayrıca drone ile inşaatlarda çalışan ve iş güvenliğine uymayan işçiler ise belirlenip ceza kesiliyor.

“Drone ile işçileri de denetliyoruz”

Drone ile daha önce ilçede bulunan parkların denetiminin yapıldığını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Yeni bir teknoloji festivali olan Teknofest'i birlikte geçirdik. Orada bu teknolojiye olan ihtiyacımızı görmüş olduk. İnşaat denetimlerine başladık. Bizim burada ölçümüz, 1 santim fazla yükseklik olmayacak. İnşaatların çoğunda asansör bulunmuyor, yukarı çıkıp kontrol etmek güç ve zaman alıyor. Biz drone ile işçileri de denetliyoruz. İşçilerin baret olmadan çalışmalarını denetliyoruz. Yapı kontrol birimimiz ve zabıtamız ile bu denetimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Drone bizim ulaşamadığımız yerlerin tespitini yapıyor”

Drone ile denetim yaptıklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Zabıtası Güven Sayılkan ise “Drone bizim ulaşamadığımız yerlerin tespitini yapıyor. Göz ile göremediğimiz ölü bölgelere drone ile çekim yaparak ulaşabiliyoruz. Var olan kaçak yapıları drone ile tespit edip yapı kontrol birimine bildiriyoruz. Baret olmadan inşaatta çalışan işçilerin tespitini drone ile kolaylıkla yapabiliyoruz. İş güvenliği yasasına uygun olmayan inşaat ile ilgili gerekli tespiti yapıp tutup yapı kontrol birimine bildiriyoruz” şeklinde konuştu.