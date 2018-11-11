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(Özel) Kadıköy Moda'da yürekleri ağza getiren kaza

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, motosikletli kuryenin yaşadığı kaza yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, motosikletli kuryenin yaşadığı kaza yürekleri ağza getirdi. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 15.20 Kadıköy Moda'da meydana geldi. Kadıköy Moda'da motosikletli bir kurye, aracı ile seyir halinde iken bir anda dengesini kaybetti ve yola savruldu. Yerde metrelerce sürüklenen kurye, öndeki araca çarparak durabildi. O esnada kendi yolunda seyreden tramvayın, kuryenin hemen arkasında olması kuryeyi tramvayın altında kalma tehlikesi ile yüz yüze getirdi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünü gören vatman, ani bir refleks ile tramvayı durdurdu. Tramvayı kullanan vatmanın dikkati kuryeyi tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı.


Yerde hareketsiz halde yatan kuryeyi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 personeli kuryeye müdahalede bulundu. Motosikletli kuryenin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Motosikletli kuryenin ölümden döndüğü o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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