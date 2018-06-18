Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:29

(Özel) Kadıköy’de doğalgaz çalışması, ilginç görüntülere sahne oldu

Kadıköy’de İGDAŞ ekiplerinin yaptığı doğalgaz borusu değiştirme çalışması, ilginç görüntüler oluşturdu.

(Özel) Kadıköy’de doğalgaz çalışması, ilginç görüntülere sahne oldu

18 Haziran 2018 13:29

Ekipler önce vatandaşları kontrollü gaz salımı yapılacağı konusunda uyardı, ardından da doğalgaz vanasını açtı. Borulardan çıkan gaz gökyüzüne doğru yükselirken, çıkan ses nedeniyle vatandaşlar kulaklarını kapattı.


Edinilen bilgilere göre, İGDAŞ ekipleri Kadıköy Şemsettin Günay Caddesi’nde metro inşaatının yapıldığı bölgede doğalgaz borularını değiştirmek için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında doğalgaz boruları yenilenirken, eski borudaki gaz da kontrollü şekilde dışarı salındı. Bu sırada ekipler vatandaşlara anons yaparak, "Kontrollü gaz salınımı yapılacaktır. Camlarınızı kapatın, panik yapmayın" uyarısında bulundu.


Ardından gaz salımı gerçekleştirildi. Eski borudan çıkan doğalgaz, büyük bir sesle birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. Bu sırada yoldan geçen bazı vatandaş, ses nedeniyle kulaklarını tıkadı. Yaklaşık 10 dakika süren gaz salımı, Kadıköy sokaklarından ilginç görüntüler oluşturdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç