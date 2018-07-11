(ÖZEL) Kadıköy’de oto galeriye dadanan hırsızlar kamerada

Oto galerilerine sık sık hırsızların girdiğini belirten işletme sahibi gece bekçilerinin artırılmasını istedi.

Kadıköy’de bir oto galeriye dadanan kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kameralara yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde küçük yaştaki 3 hırsızın kağıt toplama arabasıyla galeriye geldikleri görülüyor. Galeriye girmeyi başaran hırsızların burada bulunan plazma, yangın tüpü ve otomobil indirmede kullanılan paletleri çaldıkları görülüyor. Çaldıkları parçaları kağıt toplama aracına yükleyen hırsızların daha sonra buradan uzaklaştıkları görülüyor.

"Ayda 3-4 kere geliyorlar"

Mağazalarına son dönemde sıkça hırsızların girdiğini kaydeden işletme sahibi, "Hırsızlar depomuza girip plazma, yangın tüpleri ve mevcut eşyalarımızı çalıyorlar. Ayda 3-4 kere geliyorlar. Gece bekçilerinin çoğalmasını istiyoruz. İlk zamanda alarm yoktu epey boşaltmışlardı depoyu. Burada devam eden Marmaray inşaatı nedeniyle etraf iyice ıssız hale geldi. Bu da hırsızların daha çok gelmesine yol açıyor" diye konuştu.