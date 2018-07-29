(ÖZEL) Kadıköy’deki zincirleme kazada trafik felç oldu

3 aracın hasar gördüğü kazada araçlardan bir tanesi yan yattı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Kaza, Kadıköy E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sak yönetimindeki 34 EV 0130 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.B.’nin kullandığı 41 NF 700 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise durmayarak kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesinin yan yattığı görüldü.

Olayı gören bir sürücü, "Orta şeritten bu araca vurdu. Ben de freni tuttum, tutmasam üstüme düşecekti" dedi.

Kazada, yan yatan araç vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından düzeltildi. Kaza nedeniyle duran trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.