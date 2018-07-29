Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 09:23

(ÖZEL) Kadıköy’deki zincirleme kazada trafik felç oldu

Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

(ÖZEL) Kadıköy’deki zincirleme kazada trafik felç oldu

29 Temmuz 2018 09:23

3 aracın hasar gördüğü kazada araçlardan bir tanesi yan yattı. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.


Kaza, Kadıköy E-5 karayolu Kozyatağı mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sak yönetimindeki 34 EV 0130 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.B.’nin kullandığı 41 NF 700 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise durmayarak kazaya karıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesinin yan yattığı görüldü.


Olayı gören bir sürücü, "Orta şeritten bu araca vurdu. Ben de freni tuttum, tutmasam üstüme düşecekti" dedi.


Kazada, yan yatan araç vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından düzeltildi. Kaza nedeniyle duran trafik ise araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç