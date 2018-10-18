( Özel) Kadın öğretmenin aracıyla öğrencileri ezdiği o anları görgü tanıkları anlattı

Ataşehir'de fren yerine gaza basan İngilizce öğretmeni kadın sürücünün 2 öğrenciyi ezdiği o anları görgü şahitleri anlattı.

Ataşehir'de bir ilkokuldan çıkan öğrenciler kadın öğretmenin yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı kazada yaralanmıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken şoka giren kadın öğretmen kaza sonrası uzun süre araçtan çıkamadı.

Olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde öğrenciler yürüyor. Bu sırada kadın öğretmen hızla aracıyla öğrencilerin arasına dalıyor. İki öğrenci ise aracın altında kalıyor. Kazada Sezer Şeker isimli öğrenci ağır yaralanırken öğretmen S. T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı öğrenciler, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza sonrası öğretmen şoka girdi

Olay anını gören esnaf Ergün Karakış yaşanan dehşet anlarını anlattı. Karakış,”Dün ki araç bizim ofisimizin önünde park halindeyken geri geri geldi, onu gördük. Biz o zaman yemek yiyorduk birden güm diye ses geldi. Biz fırladık, dışarıya çıktık. 2 tane öğrenciyi dışarıda gördük. Öğrencilerden biri ağır yaralı. Araçla duvar arasında ezilmişti bacağı, kanları görünce şok olduk biz. O ara buradan bir ambulans geçiyordu. Acil olarak onunla gönderdik. Diğer çocuğu da çağırdığımız ambulansla gönderdik. Öğretmen şoktaydı. Burada öğretmendi. Dün emniyete götürüldü diye biliyorum. Öğretmen şoktaydı. Bayan İngilizce öğretmeni aynı zamanda “ dedi.