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02 Temmuz 2018 08:56

(Özel) Kağıt toplayıcı süsü veren çocuk hırsızlar parmak izinden yakalandı

Sultangazi’de kağıt toplayıcı süsü vererek bir garaja giren çocuk hırsızlar parmak izinden yakalandı.

(Özel) Kağıt toplayıcı süsü veren çocuk hırsızlar parmak izinden yakalandı

02 Temmuz 2018 08:56


Olay, 10 Haziran Pazar günü saat 05:38 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Caddesi’nde kağıt toplayıcı süsü vererek bir garaja giren iki şüpheli, T.A’ya ait otomobilin camlarını kırarak araç içerisinde bulunan 3 bin TL değerindeki iki adet matkap, matkap şarj cihazı ve takım çantasını çalarak, kayıplara karıştı.


Sultangazi Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı araştırma sonucu araçtan elde edilen parmak izlerinden ve çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak garaja giren şüphelilerin yaşları 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu Muhammad T. ve Ahmed H.olduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, Mustafa T.’nin de gözcülük yaptığını belirledi. Üç şüpheli evlerine yapılan baskınla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden Muhammad T., Ahmed H. ve Mustafa T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammad T. ve Ahmed H.’nin hırsızlık suçundan kayıtları bulunduğu öğrenildi.




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