Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 08:25

(Özel) Kağıt toplayıcısı çocuk yürek burktu

Fatih’te, yaşıtlarının okula başladığı bugün kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan bir çocuğun, boyundan büyük çuvalı taşırken yaşadığı zorluk kameraya yansıdı.

(Özel) Kağıt toplayıcısı çocuk yürek burktu

18 Eylül 2017 08:25

Beyoğlu’nda ise, Şişhane Metro İstasyonu’nda mendil satan bir çocuğun tezgahının başında uyuduğu anlar görüntülendi. Küçük işçilerin para kazanmak için yaşadığı zorluklar yürek burktu.


Fatih’te, yaşıtlarının okula başladığı bugünde Beyazıt’ta çarşı çarşı gezip kağıt ve benzeri geri dönüşüm maddelerini toplayan bir çocuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Sahaflar Çarşısı’nda bulunan iş yerlerinin önündeki kartonları izin isteyerek alan çocuk, Beyazıt Meydanı’ndan geçip Mahmutpaşa’nın sokaklarında gözden kayboldu. Çevredeki insanların bakışları arasında kağıt toplayan çocuğun, boyundan büyük ve ağır olduğu görülen çuvalı taşımakta zorluk çekmesi yürekleri burktu. Beyoğlu’nda ise, Şişhane Metro İstasyonu’nda önüne açtığı küçük tezgahta mendil satarak para kazanmaya çalışan başka bir çocuk görüntülendi. Tezgahının başında uyuya kalan çocuk duygu dolu anlara sahne oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç