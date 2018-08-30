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30 Ağustos 2018 09:05

(Özel) Kağıthane’de gün ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Kağıthane’de gün ortasında yolun kenarında bulunan bir kişi kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

(Özel) Kağıthane’de gün ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

30 Ağustos 2018 09:05

Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Kağıthane Fevzi Çakmak Caddesi’nde saat 15.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan A. isimli bir şahıs, caddenin kenarında dururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından 4-5 el ateş edilerek silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan biri Ayhan A.’nın ayağına denk geldi. Olay yerine hemen gelen ilk yardım ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Durumu polise aktaran vatandaşlar olay anında tedirgin olduklarını belirtti. Polis ekipleri de olay yerine gelip, şerit çekerek inceleme başlattı. Polis kaçan saldırganın peşine düştü.



Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı


Olayın gerçekleştiği an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddenin yukarısından gelen bir şahsın Ayhan A’nın bulunduğu yere gelerek 4-5 el ateş ettiği görülüyor. Silah seslerini duyan vatandaşlar tedirgin olurken, saldırganın da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı kameralara yansıdı.




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