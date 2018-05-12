Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay öğle saatlerinde Fatih Tahtakale’deki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu tamircisi Bülent Çöpür 2’si müşteriye biri de kendisine ait olan 3 cep telefonunu tamir için iş hanındaki tamirciye getirdi. Vatandaşların sık kullandığı bir tamirci olmasından dolayı oldukça kalabalık olan iş yerine gelen Çöpür telefonunu vererek tamir için beklemeye başladı. O esnada kalabalığın içerisinde siyah bereli ve gözlüklü yaşlı bir hırsız, Çöpür’ün hareketlerini izlemeye başladı. Dakikalar sonra Çöpür’ün elindeki telefonlardan birini tezgaha bıraktığını gören hırsız hemen harekete geçti. Kalabalıktan faydalanan hırsız, kaşla göz arasında bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çalarak hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“Yeni doğan çocuğumun fotoğrafları vardı”

Olayın ardından cep telefonunun çalındığını fark eden Çöpür, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İnceleme yaptığında telefonun çalındığını fark eden Çöpür, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu. Ailesine ait özel fotoğraflarının ve görüntülerinin çalınan telefonda olduğunu ifade eden Çöpür, bir an önce telefonun bulunmasını istedi.

Olayı anlatan Çöpür, “Telefon malzemesi almak için iş hanına gittim. Orada cep telefonuyla uğraşırken bir anlık dalgınlıkla telefonu masaya bıraktım. O esnada bereli ve kırmızı gözlüklü kişi beni takip ediyormuş. Tabi ben onu fark etmedim, sonra telefonun çalışmadığını fark ettim” dedi.

Bülent Çöpür, “Tezgahtara dönerek verdiğini ekran çalışmıyor, versiyon seçiyor dedim. O esnada elimdeki tüm telefonları masaya bıraktım. Tezgahtarın yanına gidince o da gelip telefonu çaldı. Ortam kalabalıktı, sürekli böyle olaylar oluyor. Telefonda ailem ile çekilmiş fotoğraflarım var. Yeni doğan bebeğimin fotoğrafları ve görüntüleri var. Bunlar özel fotoğraflar, hırsızları Allah ıslah etsin. Paraya ihtiyacı varsa gelsin verelim. Hırsızlık nedir?” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.