Özel Kalem Müdürleri Akademisi ikinci mezunlarını verdi.

Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, "Yeni hedefimiz “Uluslararası Özel Kalem Müdürleri Buluşması”nı gerçekleştirmek" dedi.

Özel Kalem Müdürleri Platformu, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Düşünce kuruluşu SETA’nın ev sahipliğinde düzenlenen sertifika töreninde Türkiye’nin birçok yerinden gelen kursiyerler sertifikalarını aldı.

Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, yaptığı konuşmada platform olarak amaçlarından bahsederek, "Platform olarak senenin belli periyotlarında tüm Türkiye’deki arkadaşlarla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı ve bilgi, beceri ve tecrübelerimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Bugün de Türkiye’nin bir çok yerinden arkadaşlarımız geldi. Heyecanlıyız. Özel Kalemler Müdürleri Akademisi 2. sertifika programını gerçekleştirmenin ve sonuca ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz.Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Bundan tam bir yıl önce koyduğumuz hedeflerin bugün hayata geçtiğini görmek bizi yeni hedefler koymaya sevk etmektedir. Yeni hedefimiz “Uluslararası Özel Kalem Müdürleri Buluşması”nı gerçekleştirmek" diye konuştu.

Ardından Düşünce Kuruluşu SETA’nın Stratejistlerinden olan Hüseyin Alptekin katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programına katılan kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesiyle program sona erdi.