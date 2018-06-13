Özel Kalem Müdürleri Platformu, Beykoz’da düzenlediği iftar programında Eğitim Araştırma Hastaneleri Asistanları ile bir araya geldi. Platform Başkanı Hüsamettin Efe ve yönetim kurulunun düzenlediği Hidiv Kasrı’ndaki programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Fatih Ertaş, İl Sağlık Müdürü Özel Kalemi Mualla İşcan ve İl Halk Sağlığı Müdürü Özel Kalemi Çağatay Akbaş,Eğitim Araştırma Hastaneleri Asistanları ve özel kalem müdürleri katıldı.

Toplantıda platformun amaç ve projeleri konuşuldu. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte birçok proje ve çalışma yürüten Özel Kalem Müdürleri Platformu, Eğitim Araştırma Hastaneleri Asistanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Ortak projeler oluşturulması hususunda fikir birliğine varıldı. Özel Kalem Müdürleri Platformu’nun, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlediği "Özel Kalem Müdürleri Akademisi"nin 3’üncü eğitim programına, Eğitim Araştırma Hastaneleri’nde görev yapan yönetici ve asistanları da davet edildi.

Toplantıda davetlilere hitap eden Platform Başkanı Hüsamettin Efe, "Özel Kalem Müdürlerimizin, günümüz teknolojik imkanlarını ve iletişim kanallarını etkin kullanabilen; insan ilişkilerini, gereksinimleri ve eldeki kaynakları verimli yönetebilen; kurumsal ve kişisel olarak yetişmesinde gerekli olan eğitim, danışmanlık, deneyim aktarımı gibi konularda desteklenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hususta Özel Kalem Müdürlerimizi bir çatı altında toplamayı, dayanışma ve yardımlaşma ile kurumlarımıza, ilçemize ve ülkemize hizmet etmeyi hedefliyoruz. Projelerimizden en önemlisi üniversiteler ve sağlık kurumlarımız ile işbirliği yaparak Özel Kalem Müdürleri Akademisi ile Türkiye’nin geleceğine yön verecek üst yönetimlerde çalışacak arkadaşların yetişmesini sağlamaktır” dedi.