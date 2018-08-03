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03 Ağustos 2018 10:30

(Özel) Kamyonette taşınan hindilerin eziyetli yolculuğu

Şile Otoyolunda bir kamyonette taşınan hindilerin zorlu yolculuğu kameralara yansıdı.

(Özel) Kamyonette taşınan hindilerin eziyetli yolculuğu

03 Ağustos 2018 10:30

Bazı hindilerin kafalarının aracın demirine sıkıştığı görülürken, hayvan severler duruma tepki gösterdi.


Olay, dün öğle saatlerinde Şile Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan taşıma aracı içinde kesim tesisine götürülen onlarca hindinin araçtaki içler acısı hali kameralara yansıdı. Seyir halindeki aracı gören bazı hayvan severler aracı durdurmak isterken, şoförün uyarılara rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Tepkilere duyarsız kalan sürücü aracı kesimhaneye kadar götürdü. Durumu gören hayvan severler olanları cep telefonu kamerasına kaydetti. Kaydedilen görüntülerde bazı hindilerin kafalarının demirlere sıkışmış halde olduğu görüldü.



“Bu görüntüler tüm insanlığın ayıbıdır”


Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sokak Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, “Kamyonu defalarca durdurup boynu sıkışan hindiyi kurtarmak istedik. Ancak kamyoncu küfürler ederek yola devam etti. Kamyonun Çekmeköy Kocullu’da bulunan bir hindi kesimhanesine gittiğini gördük. Firma yetkilileri gelerek bizleri tehdit etti. Yılda binlerce kanatlı hayvan bu şekilde telef oluyor. Bu kamyonda da en az 10 hindi telef olmuştur. Bir hindinin de kafası kopmak üzereydi. Bu görüntüler tüm insanlığın ayıbıdır” dedi.


SOHAYKO Başkanı Yılmaz, kamyonların denetlenmesi çağrısında bulundu.




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