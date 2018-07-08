(Özel) Kamyonun sürücüsü baretli hırsızlara suçüstü yaptı

Araçta kimsenin olmadığını düşünerek iplik yüklü kamyonu soymaya çalışan baretli hırsızlara, kamyon sürücüsü suçüstü yaptı. 15 bin liralık ipliği minibüse yükleyen hırsızlar, kamyon kasasından şoförün inmesiyle araca yükledikleri iplerle kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, yaklaşık 1 buçuk ay önce Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iplik dolu çuvalların olduğu kamyonun önüne gelen işçi gibi görünmek için baret ve yelek kullanan elleri eldivenli hırsızlar, beyaz bir minibüsü iplik çuvalı dolu kamyonun önüne yanaştırdı. 2’si işçi kılığında, 2’si başları şapkalı olan hırsızlar hızla kamyondaki çuvalları yere atıp oradan da arabaya yüklemeye başlarken 1 kişi de araçta bekledi. Pişkin hırsızlar değeri yaklaşık 15 bin lira olan iplik dolu çuvalları araca yüklerken kamyonun şoförü ise aracın kasasının üstündeydi. Şoförün durumu fark etmesiyle hırsızlar kaçmaya çalıştı, şoför ise minibüsün önünü kesti ancak hırsızları durduramadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şoför kamyonun kasasındayken iplikleri çaldılar

Görüntülerde işçi kıyafeti giyip baretle soyguna gelen hırsızlardan 1’inin önce kamyonda biri olup olmadığını kontrol ettiği sonra kamyona tırmanıp çuvalları araca yüklediği görülüyor. Görüntülerde kamyonun kasasındaki çuvalların üstünde olan şoför durumu fark ederek kamyondan hızla iniyor ve kaçmaya çalışan hırsızların aracının önünü kesiyor. Hırsızlar ise iplik dolu çuvallarla birlikte kayıplara karışıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Gerçekten güzel kılıf bulmuşlar, biz bile o kadar hızlı çalışamıyoruz”

4’üncü kez soyulduklarını ifade eden dükkan sahibinin yakını Engin Can, "Yaklaşık bir buçuk ay önce oldu, 15 bin lira gibi bir zarar. Belediye işçisi gibi baretle, yelekle insanlar gelip şoför arabanın üstünde çadır açarken kamyondan mal çalıyorlar. Biz de şaşkınız ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu sefer gerçekten güzel kılıf bulmuşlar. Belediye çalışma yapıyor herhalde dedim, biz bile o kadar hızlı çalışamıyoruz. Sistemleri çok güzel, devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.