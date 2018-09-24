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(Özel) Kargo aracına arkadan çarpan sürücü yaralandı

Hadımköy yolunda meydana gelen kazada kargo aracına arkadan çarpan araç sürücüsü yaralandı.


Kaza bu gün saat 13.00 sularında Hadımköy yolunda meydana geldi. Hadımköy istikametine seyir halinde olan 34 PVM 15 plakalı kargo aracına arkadan hızla gelen 14 BK 585 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası ağır hasar alan ve 2 hava yastığı da açılan 14 BK 585 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans aracına alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan Hadımköy yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

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