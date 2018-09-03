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03 Eylül 2018 10:03

(Özel) Kartal’da iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada

Kartal’da iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Özel) Kartal’da iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada

03 Eylül 2018 10:03


Kaza, 7 Ağustos’ta 21.10 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BA 167 plakalı motosiklet sürücüsü Ömer Yalçınkaya, yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalıştı ancak arkasından gelen otomobili görmedi. G. Ö. idaresindeki 06 BAR 480 plakalı otomobil, U dönüşü yapmaya çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yalçınkaya ve yanında bulunan kız arkadaşı Seval Yüksekdağ, havada defalarca takla attı.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalçınkaya ve kız arkadaşı tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ömer Yalçınkaya, ve kız arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.



Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Kartal’da yaşanan feci kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada aynı istikametten hızla gelen otomobil motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruluyor. Otomobil ise yolun karşısındaki duvara çarparak durabiliyor. Daha sonra otomobil sürücüsü, aracından inerek yerdeki yaralı şahısları kontrol ediyor, ardından ise çevredeki vatandaşlar ve sürücülerden yardım talep ettiği görülüyor.



“Büyük bir gürültü duyduk”


Olayı gören bir vatandaş ise büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, “İki arkadaştık o gece, birimiz konteynerin içindeydik, birimiz konteynerin dışında. Bir ses duyduk, bir baktık kaza olmuş. Araba motosiklete çarpmış, araba daha sonra büfenin duvara çarptı. Arkadaş hemen o tarafa doğru yöneldi. Hemen 112 ekiplerine haber verdim. Arkadaş gidip baktı durumları çok ağırmış” dedi.




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