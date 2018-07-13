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13 Temmuz 2018 08:53

(Özel) Kartal’da LPG yüklü tır köprüye sıkıştı

Kartal’da LPG yüklü tır köprüye sıkıştı.

(Özel) Kartal’da LPG yüklü tır köprüye sıkıştı

13 Temmuz 2018 08:53

Tırın lastiklerinin havası indirildikten sonra geri geri çıkarılarak kurtarılırken, büyük bir faciadan dönüldü.


Olay, Dün saat 13.30 sıralarında Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Harem limanına LPG taşıyan Mahmut Özdağ yönetimindeki 01 V 4262 plakalı tır, yüksekliği ayarlayamayınca otoyol üzerindeki köprüye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekici geldi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Tırın lastiklerinin havası boşaltıldı. Ardından tır vinç yardımıyla geri geri çekilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Faciadan dönülen anların ardından tır güvenli bir bölgeye çekildi.




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