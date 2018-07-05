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05 Temmuz 2018 11:56

(Özel) Kartal’da tacizci önce kameraya sonra polise yakalandı

Kartal’da işe gitmek için evinden çıkan genç kızı takip ederek taciz eden şahıs polis ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kısa sürede yakalandı.

(Özel) Kartal’da tacizci önce kameraya sonra polise yakalandı

05 Temmuz 2018 11:56

Tacizcinin genç kızı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


Kartal Orhantepe Mahallesi’nde işe gitmek için evinden çıkan S.İ.D isimli genç kız sokakta yürüdüğü sırada hayatının şokunu yaşadı .Genç kızı uzun süre takip eden U.D isimli şahıs etrafını kontrol ettikten sonra genç kıza sarılmaya çalıştı. Genç kız tacizciye uzun süre direndi. Önce tacizciye çantasıyla vuran genç kız ardından bağırmaya başladı. Bu sırada şahıs hızla uzaklaştı. Genç kız durumu polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede araştırma başlattı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahıs yaklaşık 14 saat gibi kısa bir sürede polis ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede yakalandı. Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan U.D. önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi.


Tacizci kamerada


Öte yandan tacizcinin genç kızı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç kız sokakta yürüyor. Ardından tacizci görünüyor. Tacizcinin kaçma anı ise bir başka kameradan görülüyor.




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