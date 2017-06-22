(Özel) Kartal’da yaşanan silahlı banka soygunu kamerada

Görüntülerde kasklı soyguncunun silah zoruyla yüklü miktarda para aldığı görülürken yaşlı bir kadının da tüm olanlara rağmen yerinden kalmadan sırasını beklemeye devam etmesi dikkat çekti.

Kartal’da sabah saatlerinde kask takarak bankaya giren soyguncu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktarda parayı çalıp kayıplara karışmıştı. Kasklı soyguncunun bankaya girdiği o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncu elinde silahı ve kafasında kaskıyla bankaya giriyor. Girişte güvenlik görevlisine silah doğrultan soyguncu ardından vezneye yaklaşıyor. Burada veznedara silah doğrultan soyguncu paraları alıyor. Soyguncu aldığı yüklü miktarda parayı yanında getirdiği çuvala doldurarak bankadan çıkıyor.

Öte yandan, bankadaki yaşlı bir kadının bütün olanlara rağmen yerinden kalkmadan sırasını beklemeye devam etti.