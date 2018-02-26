(Özel) Kasanın boş olduğunu gören hırsız, sadaka kutusunu çaldı

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle bir hırsız geldi. İçeriye giren hırsız bir süre etrafı kolaçan edip çalacak bir şey aradı. Daha sonra dükkandan çıkan hırsız bir süre sonra tekrar gelip gözüne kestirdiği kasayı açmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda açtığı kasanın boş olduğunu gören hırsız, masanın üzerinde duran sadaka kutusunu alarak dükkandan çıktı.

Yaşanan bu hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.