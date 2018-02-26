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26 Şubat 2018 08:48

(Özel) Kasanın boş olduğunu gören hırsız, sadaka kutusunu çaldı

Sultanbeyli’de bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen hırsız kasanın boş olduğunu görünce sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

(Özel) Kasanın boş olduğunu gören hırsız, sadaka kutusunu çaldı

26 Şubat 2018 08:48

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, dün Sultanbeyli Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle bir hırsız geldi. İçeriye giren hırsız bir süre etrafı kolaçan edip çalacak bir şey aradı. Daha sonra dükkandan çıkan hırsız bir süre sonra tekrar gelip gözüne kestirdiği kasayı açmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda açtığı kasanın boş olduğunu gören hırsız, masanın üzerinde duran sadaka kutusunu alarak dükkandan çıktı.


Yaşanan bu hırsızlık olayı da saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.




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