(Özel) Kasklı hırsızlar 20 bin liralık motosikleti böyle çaldı

Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 7 Haziran Perşembe günü saat 05.50 sıralarında Ümraniye Dudullu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 KN 0552 plakalı motosikletiyle evine gelen Zeki Boleken, direksiyonunu kilitledikten sonra evine çıktı. Sabaha karşı semtte dolaşan kasklı ve motosikletli 2 hırsız, sokakta dolaştığı esnada motosikletini gözüne kestirdi. Sokakta birkaç kez tur atarak etrafı kollayan hırsızlar ardından motosikletten inerek bina arasına geldi. Hırsızlar burada dakikalarca 20 bin lira değerindeki motosikletin direksiyonunu kırmaya çalıştı. Bir süre sonra kilidi kırmayı başaran hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.