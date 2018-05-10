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10 Mayıs 2018 09:13

(Özel) Kasklı motosiklet hırsızları kamerada

Şişli’de bir sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız kaldırımda park halindeki motoru çaldı.

(Özel) Kasklı motosiklet hırsızları kamerada

10 Mayıs 2018 09:13

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz günlerde 02.40 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Hasat Sokak’ta meydana geldi. Sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, önce yolda geçen otomobilin gitmesini bekledi, ardından da motosiklete doğru giderek kilidini kırdı. Kilidi açtıktan sonra dikkat çekmek istemeyen hırsızlar bir süre bekledikten sonra, 20 Bin Lira değerindeki motosikleti çaldı. Saniyeler içerisinde motosikletin kilidini kırarak çalan hırsızlardan bir tanesi geldikleri motosikletle diğeri ise çaldıkları motosikletle rampa aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.




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