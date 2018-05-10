(Özel) Kasklı motosiklet hırsızları kamerada

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde 02.40 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Hasat Sokak’ta meydana geldi. Sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, önce yolda geçen otomobilin gitmesini bekledi, ardından da motosiklete doğru giderek kilidini kırdı. Kilidi açtıktan sonra dikkat çekmek istemeyen hırsızlar bir süre bekledikten sonra, 20 Bin Lira değerindeki motosikleti çaldı. Saniyeler içerisinde motosikletin kilidini kırarak çalan hırsızlardan bir tanesi geldikleri motosikletle diğeri ise çaldıkları motosikletle rampa aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.