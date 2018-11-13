(Özel) Kazdığı çukurda toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bağcılar'da tıkanan lavabo giderini açmak için kazdığı çukura giren ve üzerine toprak kayan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İşçinin çukura girmesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 14.20'de Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 963. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın lavabo giderinin tıkanması üzerine bina sakinleri tarafından işçi çağrıldı. Sabah saatlerinde çalışma yapmaya başlayan işçinin kazdığı iki metre derinliğindeki çukurda saat 14.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu çukurda çalışan işçi omuz hizasına kadar toprak altında kaldı. Çevredekilerin olayı fark etmesiyle itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukurda kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ambulansın hazır beklediği bölgede işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“Adam beline kadar toprak altında kaldı”

Olayı anlatan görgü tanığı Nazmi Dadak, “İşçi toprağı kazarken toprak kayıyor. Adam beline kadar toprak altında kalıyor. Sonra itfaiye ekipleri adamı kurtarıyor” dedi.