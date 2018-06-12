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12 Haziran 2018 10:08

(Özel) Kemerburgaz’da iş yerleri alev alev yandı

Kemerburgaz’da henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerlerinin olduğu bir alanda yangın çıktı.

(Özel) Kemerburgaz’da iş yerleri alev alev yandı

12 Haziran 2018 10:08

İş yerleri alev alev yanarken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alındı. İş yerlerinin kullanılamaz hale geldiği o yangın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yangın, dün saat 04.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı üzerinde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Kemerburgaz, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Arnavutköy, Seyrantepe, Başakşehir itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler hem yukarıdan hem de dışarıdan alevlere müdahale etti.


İş yerleri kullanılamaz hale geldi


Dakikalar süren çalışmalar sonucu alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, 5 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İş yerlerinin alev alev yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yanan dükkanlardan birinin kısa zaman sonra açılışının yapılacak olduğu öğrenildi.




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