Allah yüzümüze güldü, onu tekrar bana bağışladı” dedi.

Eyüpsultan Kemerburgaz’da akşam iş yerinden çıktıktan sonra otomobiliyle evinin önüne gelen muhasebeci Nimet Akyıldız, 3 buçuk yaşındaki oğlu Yunus Emre’yi eğilerek yürüdüğü için görmeyerek altına aldı. Birkaç metre sürükleyen Akyıldız ardından ses duyup araçtan indikten sonra çocuğunu aracın altından çıkartmıştı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatarak inanılmaz bir şekilde kurtulan çocuk, annesi tarafından hastaneye götürülerek kontrolleri yaptırıldı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

“Aracın kör noktasına geldiği için göremedim”

Olayı anlatan anne Nimet Akyıldız, “Her akşam olduğu gibi işten eve gidiyordum. Çocuklarda kapının önünde oynuyorlardı, aslında onları gördüm. Yunus Emre sabit duruyordu, diğerleri de taşlarla oynuyorlardı. Yavaş yavaş aracı park ederken meğersem oğlum benden hızlı ilerlemiş. Arabanın da kör noktasına denk geldi, bu yüzden de onu göremedim. Kenardan altına almışım ki Allah’tan tekerleğe denk gelmedi. Altıma aldıktan sonra da araba boyu kadar ilerlemişim. Sonradan aracın altında çığlık sesi olduğunu fark ettim. O şekilde durdum. Zaten aracın altından çıkan benim çocuğumdu. Arabanın altında ve sesin ne olduğunu bile bilmiyordum. İşte çok şükür burnu bile kanamadan, 2-3 sıyrıkla atlattık” diye konuştu.

“Allah yüzümüze güldü, onu tekrar bana bağışladı”

“Gerçekten şok yaşadım" diyen anne Akyıldız, “Arabadan inip bir baktığım da, kendi çocuğumu gördüm. İlk önce çektim ama şapkası geldi. Ne yapacağımı bilemedim, çünkü kırığı olabilir hani beyin kanaması geçirebilirdi. Yine de çektim çıkarttım baktım ki hiçbir şey yok. Göz kontağı kurdum, gözleri de iyiydi. Sonra sardım çocuğumu. Hemen zaten hastaneye gittik ve burada tüm tahlilleri yaptılar. Ben hastaneye gitmeden önce olayın nasıl olduğunu bile bilmiyordum. Herhalde ben araçla geri manevra yaparken altıma aldım sandım. Meğersem onu önden altıma almışım. Oğlumun öğretmeni de olayı görünce şok geçirdi. Ben biraz orada daha soğukkanlı davrandım. Allah yüzüme güldü, onu bana tekrardan bağışladı. Zaten ertesi gün erkenden kurban kestik, Kur’an-ı Kerim okuttuk, 100 çocuktan fazla çocuk sevindirdik. Şükür namazlarımızı da kıldık. Çok şükür şimdi iyi" ifadelerini kullandı.

"Benim başıma gelse yaşamak istemezdim”

Olayı duyan Güven Şenol ise "Annesi kendi çocuğunu farkında olmadan aracın altına almış. Hemen sağdan soldan görenler de uyarmış sonra da durmuş. Allah’tan bir şey olmamış, zaten insan kendi çocuğuna zarar vermek ister mi? İstemez. Sonra çocuğu aracın aldıktan çıkartmışlar, bir şey olmadığını görünce sağlık ocağına götürmüşler. Oradan da başka bir hastaneye götürmüşler. Çocukta bir şey yok, biz çok şaşırdık. Çok kötü bir şey, benim başıma gelse yaşamak istemezdim" şeklinde konuştu.