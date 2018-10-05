(Özel) Kendisine yol veren otobüsün camını kırdı

Ümraniye'de seyir halinde olan halk otobüsünün şoförü, yolun karşısına geçmek isteyen bir aileye yavaşlayarak yol verdi. Ancak şoförün yol vermesine sinirlenen yaya yumruk atarak otobüsün camını kırıp, şoföre saldırmak istedi. Yolcuların araya girdiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan halk otobüsünün şoförü, yolun karşısına geçmek isteyen bir aileye yavaşlayarak yol verdi. Ancak şoförün yaptığı iyiliğe karşılık sinirlenen yaya, yumruk atarak otobüsün camını kırdı. Neye uğradığını şaşıran otobüs şoförü ise olanlar karşısında şoka uğradı. Bir süre sonra yaşadığı şoku atlatan şoför, otobüse niye vurdun diye tepki gösterdi. Bunun üzerine iyice sinirlenen yaya ve yanında bulunan şahıslar otobüs şoförüne saldırmak istedi. Tartışma bir süre sonra yolcuların araya girmesiyle kısa sürede büyümeden önlendi. Yaşanan o anlar ise otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.