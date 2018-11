(Özel) Kırık koluyla Avrupa 2'incisi oldu

Avrupa Şampiyona'sına 20 gün kala bindiği otobüsün aniden fren yapmasıyla kolunu kıran 29 yaşındaki Milli Sporcu Gülşah Kıyak, kırık kolunu herkesten saklayarak Slovakya'da düzenlenen şampiyonaya katıldı. Kırık koluyla acılar içinde olsa da rakiplerini yenerek Avrupa 2'incisi olan Kick boksçu Kıyak, “Maçın ortasında gerçekten canım çok yandı, kırık kolumu saklayarak savaştım. Final maçı bittiği an hiçbir şeyin imkansız olmadığını anladım” dedi.

Küçük yaşlarda spora merak salan 29 yaşındaki Gülşah Kıyak kısa sürede pek çok başarıya imza atarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hayalini gerçekleştirdi. Bir yandan spor kariyerine devam eden bir yandan beden eğitimi öğretmenliği yapan Kıyak, birçok öğrencinin de spora yönelmesine katkı sağladı. Elde ettiği başarılarla milli sporcu olan Kıyak, Avrupa Şampiyonası'na 20 gün kala Bayrampaş'da bindiği otobüsün yaptığı ani frenle kolunu kırdı. Hemen hastaneye koşan başarılı sporcu kolunun alçıya alınmasına rağmen Avrupa Şampiyona hayalinden vazgeçmedi. Kırılan kolunu sadece ailesi ve antrenörüne söyleyen sporcu, kırık koluyla büyük bir azimle antrenmanlarına devam etti. Antrenörünün de desteğiyle kimi zaman alçılı koluyla kimi zaman acılar içinde şampiyonaya hazırlanan sporcu, azminin sonunda büyük bir başarıya imza attı. Slovakya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda onlarca rakibinin arasından sıyrılarak kick boks kick light branşında Avrupa ikincisi olarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Maçlarda acılar içinde mücadele etse de inancıyla rakiplerini devirdiğini belirten Kıyak, hedefinin 2019 yılında şampiyonluk olduğunu belirtti.

“Avrupa Şampiyonalarına 20 gün kala oldu”

Kırık koluna rağmen başaracağına inancının tam olduğunu ifade eden milli sporcu Gülşah Kıyak, “2000 yılında başladım ve sevdiklerimi koruma iç güdüsü çok fazlaydı. Ne kadar güçlü olursam o kadar sevdiklerimi korurum diye düşünüyordum. Bir de vatan millet sevgisi o zamandan geliyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek çocukluk hayalimdi. Çok şükür nasip oldu yıllarca milli takımda yer aldım ülkemizi temsil ettim. Minibüste gerçekleşen bir kazadan dolayı bileğim kırıldı, hissettim. Çıt sesi geldi hemen hastaneye gittim, alçıya alındı. Tedavilerim başladı kampa 15 gün kala Avrupa Şampiyonalarına 20 gün kala oldu. Ama hiçbir zaman inancımı yitirmedim, azmettim. İnandım ve kırık olduğunu kimseye söylemedim, hocamla kendi aramda bir sırdı” diye konuştu.

“Maçın ortasında gerçekten canım çok yandı”

Kırık koluyla elde ettiği başarının ardından 2019 yılında Türkiye'de düzenlenecek olan şampiyonada birincilik için mücadele edeceğini ifade eden Kıyak, “Antrenmanlarıma devam ettim, sosyal medya da her zaman sol kolumu saklayarak fotoğraflarımı paylaştım. Avrupa Şampiyona'sına gidersem gerçekten derece alabileceğime inanıyordum. Son saniye giden bir şampiyonluk. Maçın ortasında gerçekten canım çok yandı, maçtan sonra kazanmanın verdiği duyguyla ağladım ama daha çok canım yanıyordu. Pes etmedim, zaten maça çıktığım an acıyı unutuyorum zaten bayrak sevgisi İstiklal Marşı'nı okutacağımın inancı bütün acıları unutturuyordu. Kırık kolu saklayarak savaştım. Final maçı bittiği an hiçbir şeyin imkansız olmadığını anladım” dedi.

" Ayağında da sakatlık olsaydı yine savaşırdı”

Öğrencisinin kırık koluyla maçlara çıkmasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını belirten eski milli sporcu ve Kick boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, "Gülşah uzun yıllardır spor yapıyor. İçin acıyor ama hayatta her şey olabilir biz inanan insanlarız. Bende kırık elle dünya şampiyonu oldum, yokluklar içinde gittik. Mücadele etmesek bir şey kazanmayacağımızı biliyoruz. Gülşah tek elle de nasıl savaşılacağını biliyor ayağında da sakatlık olsaydı yine savaşırdı. Biz kendisine inandık, güvendik oda bizim inancımızı boşa çıkarmadı” dedi.

Gülşah Kıyak aynı zamanda Wushu branşında da Dünya 3'ncüsü olmuştu.