İstanbul’un eşsiz manzarası karşısında zorlu çalışma koşulları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul’un simge yapılarından birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kulelerin bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 165 metre yükseklikte İstanbul manzarası eşliğinde yaptığı çalışma nefesleri kesti. İstanbul trafiğinin can damarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, son bakım-onarım çalışmalarıyla büyük oranda yenilendi. İki kıtayı birbirine bağlayan ilk köprü olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2008 yılından beri sürdürdüğü bakım onarım faaliyetleriyle adeta yeniden inşa edildi. 1973’te hizmete açılan eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, günlük 30-35 bin aracın geçişi için tasarlanmıştı. Yıllar içinde İstanbul’un büyüme hızına paralel olarak köprüyü kullanan araç sayısının da günlük 250 bin ortalamalarına yaklaşmasıyla köprü de hızla yıprandı. Köprü kuleleri içindeki asansörler değiştirildi ve paslanmaya karşı özel boya ile boyandı.