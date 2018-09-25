(ÖZEL) Kumkapı'da vatandaşların canını hiçe sayarak inşaat malzemesi taşıdılar

Fatih Kumkapı'da hiçbir önlem almadan vinçle inşaat malzemesi taşıyan işçilerin ölüme davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Aynı dakikalarda yoldan geçen araç sürücüleri de olası bir kazayla karşı karşıya kaldı.

Fatih Kumkapı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay bu kadarına da 'pes' dedirtti. Bir binanın en üst katına inşaat malzemesi taşıyan işçiler ölüme davetiye çıkardı.

İnşaat malzemelerinin vinç yardımıyla hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşındığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, binanın en üst katına vinç yardımıyla inşaat malzemesi taşınıyor. Malzemeler taşındığı sırada hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülüyor.

Öte yandan aynı dakikalarda yoldan geçen araç sürücüleri de olası bir kazayla karşı karşıya kaldı.