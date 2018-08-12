(Özel) Kurbanlık için aldığı keçiyle arkadaş oldu

Keçisiyle evcil bir hayvan gibi aralarında duygusal bağ olduğunu söyleyen Sever, sokakta yürürken bile keçisini bir an olsun yanından ayırmıyor.

15 günlükken aldığı oğlağı biberonla besleyen Ali Sever isimli Rizeli vatandaş, aradan geçen 2 yıl sonunda keçisine daha çok bağlandı. ’Prenses’ ismini verdiği keçiyi bir an olsun yanından ayırmayan Sever, sokakta yürürken de Prenses’i ile birlikte yürüyor. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gezinen ikili, birbirine çok düşkün. Öyle ki bir süre önce sahibinin ayağının kırıldığını gören Prenses, bu durumdan dolayı büyük üzüntü duymuş.

24 ay önce 15 günlükken Prenses’i aldığını ifade eden Sever, “1 sene biberonla besledim ondan sonra ayrılmamaya başladım. Bir daha da bırakmadım. Aslında büyütüp kurbanlık yapayım dedim ama bana alışınca kıyamadım şimdi de bakıyorum. Evcil hayvan gibi peşimde dolaşıyor. Hiç bırakmaz beni. Ayağımı da onunla oynarken merdivenden birlikte düştüm o zaman kırmıştım. 2 yerde kırılmıştı. Nereye gitsem peşimde gelir” dedi.

“Kurbanlık sanıyorlar ama kesmeyeceğim”

Yolda kendisini görenlerin Kurban Bayramı’nda Prenses’i kesip kesmeyeceğini sorduklarını ifade eden Sever, “Kurbanlık sanıyorlar ama bunu kesmeyeceğim. Eceliyle benimle yaşayabildiği kadar yaşayacak. Çocuklarım kıskanıyor bununla daha çok ilgilenince. Zaten eve almıyorum iş yerimde atölyede bakıyorum. İlk altı ay biberonla sütle besledim. Sonra yaprak yeşillik verdim. Bu aralar her sabah 1 kilo salatalık yer” diye konuştu.