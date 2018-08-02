Adil ailesinin son ferdi olan Semih Adil’in hayatını kaybetmesinin ardından sahipsiz kalan bina ve arazinin içler acısı hali görenleri hayrete düşürdü.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Selahaddin Adil Paşa’nın oğlu olan Semih Adil’e ait olduğu öğrenilen bir bina definecilerin ve tinercilerin yeni adresi oldu. 2012 yılında Semih Adil’in vefatının ardından sahipsiz kalan bina ve müştemilatın bir dönem tapu mafyası tarafından el değiştirilmeye çalışıldığı ancak bu teşebbüsün sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı. Bu sürecin ardından 7 bin metrekare alan üzerinde bulunan bir bina ve müştemilat definecilerin uğrak yeri haline geldi.

Arazinin sahipsiz olduğunun anlaşılmasının ardından demir kapıların kırılarak içeri girildiğini ve içeride bulunan değerli tabloların yanı sıra çok sayıda altın ve gümüş kaplı dekorasyon ürünlerinin çalındığı ortaya çıktı. Sarıyer, Yeniköy’de bulunan Selahaddin Adil Paşa Yalısının satışının ardından getirilen eserlerin tümünün ortadan kaybolduğu öğrenildi. Kapıları kırılarak talan edilen binanın tahrip edildiği görüldü. El işçiliğiyle yapılan çeşme ve ahşap mobilyaların kullanılamaz hale getirildiği binanın çevresinde büyükbaş hayvanların mesken tuttuğu gözlendi.

Semih Adil’in vefatının ardından bina definecilerin ve tinercilerin meskeni haline geldi

Selahaddin Adil Paşa’nın oğlu Semih Adil’in arkadaşı olan Ali Açıkgöz,’’ Atatürk’le beraber aynı yıl doğan Selahaddin Adil Paşa’nın oğlu Semih Adil’e ait burası. Tarihi bir yer olarak görünmeyebilir ancak, Yeniköy’de bulunan yalının satışının ardından bütün değerli eşyaları buraya naklediliyor. Bunların arasında mermer lahitler, sedef takımlar, paha biçilemez tablolar yer almaktadır. 2003 yılında Semih beyle beraber gezip bunlara şahit olmuştum. 2012 yılında Semih beyin ölümünün ardından definecilerin, tinercilerin ve evsizlerin mekanı haline geldi. Her sene geldiğimde burayı kontrol ederdim. Buradaki değerli eşyaların birileri tarafından götürüldüğüne şahit olduk. Buranın tapu mafyası tarafından birilerine satışı yapılırken son anda fark edilerek satışın iptal olduğunu öğrendik’’ ifadelerini kullandı.

Lahit bir mermer ve değerli tablolar bir ekip tarafından alınarak götürülmüş

Değerli tabloların kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını belirten Açıkgöz,’’ Son olarak Şubat ayında buraya 8 kişilik bir ekip geliyor. Bu ekibin içinde askeri kamuflajlı birinin de olduğu iddia ediliyor. Bu insanlar müştemilat içerisinde bulunan bir lahiti ve duvardaki tabloları alıp götürmüşler. Bu yaşananlar sırasında çevredekileri yaklaştırmamışlar ve özel bir araştırma yaptıklarını söylemişler. İşlerini bitirdikten sonra alacaklarını alıp gitmişler’’ şeklinde konuştu.

Adsız bir kahraman olan Selahaddin Paşa’nın eserlerine sahip çıkılmalı

Selahaddin Adil Paşa’nın hatırasına sahip çıkılması gerektiğini belirten Açıkgöz,’’Kültür Bakanlığı, Anıtlar Kurulu ve bütün ilgili kurumlara seslenmek istiyorum. Osmanlıdan kalan tarihi eserler nasıl canlanıyorsa Selahaddin Adil Paşa’nın hatırasının yaşatılmasını istiyorum. Kendileri adsız bir kahraman. Büyük kahramanlıklar yapıyor. Kendisini rahmetle anıyor ve eserlerine sahip çıkılmasını istiyorum’’ ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.