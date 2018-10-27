İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Liderlerin güzergahına giren çocuklar emniyeti alarma geçirdi

İstanbul’da gerçekleştirilecek dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderlerin konvoylarının geçiş güzergahı olan E5’e giren çocuklar emniyet güçlerini alarma geçirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek dörtlü Suriye Zirvesi öncesi liderlerin konvoylarının geçiş güzergahı olan E5'e giren çocuklar emniyet güçlerini alarma geçirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla bugün İstanbul'da düzenlenen dörtlü Suriye Zirvesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Devlet Başkanları için alınan güzergah tedbirleri esnasında dilencilik yaptığı düşünülen çocuklar D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde yola girdi. Güzergah noktalarında hazır bekleyen polis ekipleri 4 çocuğu metrobüs durağına geçtikleri sırada gözlem altına aldı. Araca bindirilen çocuklar, polis merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.