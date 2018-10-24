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(Özel) Liseli genç kızın feci ölümü kamerada

Zeytinburnu’nda 5.

Zeytinburnu'nda 5. Kattaki evinin balkonuna çıkan 15 yaşındaki lise öğrencisi montunu silkelediği sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Ağır yaralanarak hastane kaldırılan genç kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, lise öğrencisinin düştüğü o dehşet anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Yaren Serbest isimli lise öğrenci başı döndüğü gerekçesiyle okula gitmedi. Sabah saatlerinde annesi ve ağabeyi evde olduğu sırada balkona çıkan talihsiz kız montunu silkelediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar koşarak kızın düştüğü yere gelip ilk müdahalede bulundu.


5. kattan düşen kız hayatını kaybetti


Kızın yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelerek ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulansla genç kızı en yakın hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Yaren Serbest isimli lise öğrencisi yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Lise öğrencisinin düştüğü dehşet anları kamerada


Yaşanan bu dehşet dolu anlar çevre de bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de talihsiz kızın bir anda beton zemine düştüğü görülürken çevre de bulunan vatandaşların da hemen yardıma koştuğu görülüyor.

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