(Özel) Lunapark faciasında ölen gencin ardından dram çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik ilçesinde bulunan bir AVM’nin lunaparkında yaşanmıştı. 19 yaşındaki meslek lisesi mezunu genç, lunapark çalışanı aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hüseyinoğlu’nun cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alındı. Muş’lu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hüseyinoğlu’nun yaklaşık 1 aydır olayın yaşandığı lunapark’ta günlük 50 liraya çalıştığı aile yakınlarından öğrenildi. Hüseyinoğlu’nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı da öğrenildi.

"Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur"

Öte yandan, kazada ölen genç çocuğun, sosyal medya hesabında yazdığı durum yazısı da dikkatlerden kaçmadı. Hüseyinoğlu yazısında, "Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur" paylaştığı görüldü.