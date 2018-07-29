(Özel) Mahalleliyi canından bezdiren hırsızlar kamerada

Mahallede çok sayıda eve girip araçları soyan hırsızlar güvenlik kameralarına yansırken, mahalleli hırsız nöbetine başladı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi sakinleri evlere ve araçlara dadanan hırsızlar yüzünden zor günler geçiriyor. Aynı hafta içinde çok sayıda ev soyup araçları yağmalayan hırsızlar, bu kadarına pes dedirtti. Mahallede gözlerine kestirdikleri araçların camlarını kırıp içindeki elektronik eşyaları saniyeler içinde çalan şahıslar beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Bir mahalle hırsız nöbetinde

Mahalleyi mesken tutan hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi. Sürekli tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kendi imkanlarıyla hırsızı bulmaya çalışan mahalleli, çareyi sabaha kadar nöbet tutmakta buldu. Mahallede cirit atan hırsızlar nedeniyle küçük çocukların da psikolojisi bozuldu.

"Psikolojim bozuldu, 2-3 gündür işe gitmiyorum"

Araçlarının soyulduğunu sabah işe giderken fark eden şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlar nedeniyle gece boyunca nöbet tuttuklarını söyleyen Nail Gökçek, “Akşam aracımı getirdim. Buraya park ettim. Sabahleyin sağ olsun komşumuz görmüş. Aracın camının patlak olduğunu söylediler. İndim baktım, aracın camı patlak. İnşaatlarda çalışıyoruz. İçerideki bütün elektronik malzemeleri almışlar. Psikolojim bozuldu, 2-3 gündür işe gitmiyorum. Artık alıştık, bu sokağı komşularla beraber şu anda nöbet tutuyoruz. Saat 2’den başlıyoruz, sabah 6-7’ye kadar birer, ikişer saat nöbet tutuyoruz. Devamlı şikayet ediyoruz ama şu mahalleye bir karakol olsa daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

"Çoluk çocuk balkonda nöbet bekliyor”

Yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çocukların psikolojisinin bozulduğunu belirten Cemal Kaya, “Ben bu mahallede 8-9 yıldır yaşıyorum. Bu mahallenin tek bir sorunu var. Yetkililerden tek istediğimiz bu. Hırsızlık olayı çok yoğunlaştı. Karakol olmadığı sürece bizim buraya devamlı hırsızlar gelir. Şikayet etsem de polisler gelene kadar bitirip gidiyorlar. Bizim tek istediğimiz mahallemize karakol, başka bir şey değil. Araç da çalındı, ev de soyuldu. Yapılmadık bir şey kalmadı. Saymakla bitmez. Çoluk çocuk balkonda nöbet bekliyor” dedi.

Cihan Tekdemir isimli vatandaş ise, “Yıllardır Akçaburgaz Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri. Son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı gerçekten gına geldi. Mahallemizde 7/24 nöbetteyiz. Çocuklarımız var, onlardan endişe duyuyoruz. Aklımız mahallede kalıyor, ’ne oldu, ne olacak acaba’ diye hep öyle düşünüyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Artık şu kanayan yaraya bir dur desinler. Saniyeler içerisinde gerçekleşiyor bu hırsızlık olayı. Yeter ki bir karakol olsun mahallemizde. Uzak bir yerdeyiz, Esenyurt’a uzak bir mahallesinde yaşıyoruz. Karakolumuz olursa burada biz de artık derdimizi anlatacak birilerini bulmuş oluruz” diye konuştu.