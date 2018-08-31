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31 Ağustos 2018 08:58

(Özel) Maltepe’de ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı

Maltepe sahil yolunda akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

(Özel) Maltepe’de ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı

31 Ağustos 2018 08:58

Magandaya trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 800 TL para cezası verildi. Aynı şahıs Haziran ayında da trafikte şov yapmış ve polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulmuştu.


Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde, arkadaşıyla birlikte motosiklete binen M.O. isimli şahıs, trafikte süratli bir şekilde araçların arasından makas atarak geçip, arkasındakiyle birlikte tek teker üzerinde metrelerce ilerlemişti. Daha sonra ayaklarıyla motosiklet kullanarak ellerini gidondan çekmişti.


Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan magandaya trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten 4 bin 800 TL para cezası verildi. Aynı zamanda da hakkında adli işlem başlatıldı.



Daha önce de de trafikte şov yapıp gözaltına alındı


Gözaltına alınan O.M., Haziran ayında da E-5 Karayolu Kozyatağı mevkiinde motosikletini ayaklarıyla kullanıp, metrelerce tek teker üzerinde gitmişti. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak ehliyetine el konulup, para cezası kesilmişti.




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