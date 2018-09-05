(ÖZEL) Maltepe’de midibüs galeriye böyle girdi

Kazaya neden olduğu iddia edilen araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, galeride ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Galeride 50 bin liralık hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Esenkent’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 21.30’da E-5 yan yoldan Kadıköy istikametine giden bir midibüs sürücüsü, önüne başka bir araç çıkınca aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında Ozan Daldere’nin işlettiği bir galeriye girdi. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç sürücüsü, olay yerinden kaçarken galeride ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Galeride yaklaşık 50 bin liralık hasar meydana gelirken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bizi duyar görürse lütfen galerimize gelsin zararımızı kapatsın”

Olay anını anlatan galeri sahibi Ozan Daldere, ”Kafede arkadaşımla otururken, komşularımdan ’galerinize araba çarpmıştır’ diye telefon geldi. Biz de hemen galeriye geldik baktık. Galerimize araba girmiş. Arabayı görünce şoka girdik. Sonradan kamera kayıtlarımıza baktığımızda bir tane servis şoförü E-5 yan yoldan bir anda trafiğe atlarken, arkadaşa kaza sebebiyeti veriyor. Arkadaş da direksiyonu kırıp toparlayamadan bizim dükkanımıza giriyor. Biz burada mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zararımız var. Bu kazaya sebebiyet veren servis şoförü arkadaşa sesleniyorum. Bizi duyar görürse lütfen galerimize gelsin zararımızı kapatsın” dedi.