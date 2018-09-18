(Özel) "Martı" projesinin son durumu havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün incelemelerde bulunduğu Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinin son durumu havadan görüntülendi.

"Martı" olarak da bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak , projenin iptalinin söz konusu olmadığını söylemişti. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün Kabataş'a gelerek projeyi incelemiş ve bilgi almıştı. Projenin son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde iskelelerin yapımının tamamlandığı kameralara yansıdı. Öte yandan metro hattıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü görüldü.