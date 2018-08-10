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10 Ağustos 2018 10:28

(Özel) Maskeli hırsızlar 20 bin TL’lik tır lastiklerini böyle çaldı

Sancaktepe’de bir lastikçiye giren maskeli hırsızlar 6 dakikada 20 bin TL değerindeki tır lastiklerini çaldı.

(Özel) Maskeli hırsızlar 20 bin TL’lik tır lastiklerini böyle çaldı

10 Ağustos 2018 10:28

Hırsızların, çalışanların yemek molasını fırsat bilerek güpegündüz lastikleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Olay, Sancaktepe Paşaköy Mahallesi’nde bulunan bir lastikçide geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların yemek molasını fırsat bilen 5 hırsız, sahte plakalı minibüsle lastikçiye girdi. Hırsızlardan bir tanesi şoför koltuğunda kalırken maskeli ve eldivenli 4 hırsız büyük tır lastiklerini minibüse yüklemeye başladı. Yaklaşık 6 dakikada 17 tane tır lastiğini minibüse yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.


Hırsızların gündüz vakti 6 dakika içinde çaldığı tır lastiklerinin yaklaşık değerinin 20 bin TL olduğu öğrenildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar minibüsle lastikçiye giriyor. Hırsızlardan 4’ü minibüsten inerek lastikleri yüklemeye başlıyor. Bu sırada 1 hırsızda şoför koltuğunda arkadaşlarının lastikleri yüklemesini bekliyor. Hızla lastikleri minibüse yükleyen maskeli hırsızlar olay yerinden uzaklaşıyor.


Lastikçinin sahibi Tuncay Çakır, "Pazar günü işçilerimiz burada yemek yedikleri sırada maskeli halde geliyorlar yaklaşık 6 dakikada 17 tane lastiği çalıp gidiyorlar. Biz mağduruz yaklaşık 20 bin liralık zararımız var. Gereken yerlere müracaatta bulunduk. Elini kolunu sallaya sallaya gelip alıp gitmişler” dedi.




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