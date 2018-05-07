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07 Mayıs 2018 09:34

(Özel) Mecidiyeköy’de akli dengesi bozuk şahıs trafiği birbirine kattı

İstanbul Mecidiyeköy’de akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen bir kişi trafiği birbirine kattı.

(Özel) Mecidiyeköy’de akli dengesi bozuk şahıs trafiği birbirine kattı

07 Mayıs 2018 09:34

Trafikte seyir halinde olan bir tırın arkasına tutunarak ilerleyen şahıs, bir süre sonra da tırın arkasında bulunan elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. Diğer sürücülerin uyarılarıyla tırı durdurup aşağı inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırdı.


Çağlayan-Mecidiyeköy istikametinde dün yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi yoğun trafikte 16 HAM 31 plakalı tırın arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre sonra da tıra tırmanmaya çalışan şahıs, başarılı olamayınca aracın arkasında bulunan kasayı kaldırmaya yarayan elektrik kablosunu çekerek oynamaya başladı. Tırın arkasında seyir halinde olan sürücüler korna çalarak şoförü uyarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sol şeritte seyir halinde olan diğer araç sürücüleri cam ve kapılarını açıp şoföre bağırarak uyarıda bulundu. Tırı durdurup aşağıya inen şoför, şahsı güçlükle araçtan uzaklaştırabildi. Ancak akli dengesi yerinde olamayan kişi bu sefer de trafikte yürümeye başladı. Sürücüleri hayrete düşüren olay ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.




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