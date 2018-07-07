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07 Temmuz 2018 08:59

(ÖZEL) Megan Fox belgesel çekimi için annesi ile İstanbul’a geldi

Dünyaca ünlü Amerikalı manken ve oyuncu Megan Fox, belgesel çekimi için İstanbul’a geldi.

(ÖZEL) Megan Fox belgesel çekimi için annesi ile İstanbul’a geldi

07 Temmuz 2018 08:59

Çekimin yapılacağı Yerebatan Sarnıcı’na annesiyle birlikte gelen Fox için yoğun güvenlik önlemleri alındı.


Amerikalı ünlü manken ve oyuncu Megan Fox, bir belgesel çekimi için İstanbul’a geldi. Annesi ile birlikte çekimin yapılacağı Yerebatan Sarnıcı’na gelen Fox için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çekim arasında yemek yemek için dışarı çıkan Fox, bir restoran önünde aracını durdurarak şoförünü içeri yolladı. Şoförünün getirdiği menüyü inceleyen Fox, ardından restorana girerek yemek yedi. Ünlü oyuncunun korumaları da basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için yoğun çaba sarf etti. Yemeğini yiyen ünlü oyuncu, daha sonra tekrar Yerebatan Sarnıcı’na giderek çekimlere katıldı.




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