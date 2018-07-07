(Özel) Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin maskotu kediler

Sınava hazırlanmak için kıraathaneye gelen öğrencilerin ilgi odağı olan kediler 5 aydır burada yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye’ye örnek olacak bir kıraathane” diye nitelendirdiği Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nde yaşayan bir gözü görmeyen kedi ve 6 yavrusu, kıraathanede ders çalışan öğrencilerin maskotu haline geldi. Zeytinburnu Belediyesi ve öğrencilerin sahip çıktığı kedinin, kıraathanede yaptığı doğumla 6 yavrusu olunca kediler için bir de kedi evi yapıldı. Kediler kimi zaman kendileri için hazırlanan evde kalırken kimi zaman da kıraathanede zaman geçiriyor. Minik kedilerin ders çalışan öğrencilerin masalarında dolaşması ise kıraathanede renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda öğrencinin geldiği kıraathanede gençler, önce ders çalıştı, molalarında ise kedi ve yavrularıyla zaman geçirdi. Kimi öğrenciler ise minik kedilerin bol bol fotoğrafını çekti. Kıraathanede sınavlarına hazırlanan öğrenciler ders aralarında sevimli yavrularla zaman geçirmenin kendilerini sınav streslerinden uzaklaştırdığını ifade etti.

“Öğrenciler onlar için mama almak üzere bir kumbara oluşturdu”

Öğrencilerin bir yandan ders çalışırken bir yandan da kedilerle ilgilenerek streslerini attığını dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Kıraathaneler Koordinatörü Selahattin Öztürk, “Kıraathanemiz açıldığından beri kedimiz eksik olmadı. Kediler 5 aydır bizimle, yavruları şu anda 4’üncü haftasında kütüphane içinden çıkmıyorlar, sürekli bizimle birlikteler. Öğrenciler onlar için mama almak üzere bir kumbara oluşturdu. Bozuk paralarını sürekli oraya koyuyorlar. Kedilerimizin mamalarını buradan karşılıyoruz. Boş kaldıklarında, dışarı çıktıklarında kedilerle ilgileniyorlar. Birkaç arkadaş burada korkularını yendi. Kedilerle, kütüphane, kitaplar her zaman iç içe olmuştur” dedi.

“Deneme sonrasında çok iyi geldiler”

Önce ders çalıştığını ardından yorgunluğunu ve stresini minik kedilerle attığını ifade eden Neslihan Kalyoncuoğlu, “Burada sabah denemeyle başlıyorum sonrasında çay, kahve, çorba ikramı var, içiyoruz. Dinleniyoruz, çok tatlılar, deneme sonrasında çok iyi geldiler. Renk katılar bana açıkçası hayvanlar bize muhtaç, onları sevmeli ve korumalıyız. Ben şuan çok mutlu oldum beni motive ettiler.

“Çok güzeller, tatlılar”

Kedilerin çok tatlı olduğunu ve kıraathaneye ayrı bir hava kattıklarını dile getiren bir öğrenci, “Sınava hazırlanıyorum bugün arkadaşlarıma eşlik etmek için geldim. Çok güzeller, tatlılar ben kedileri normalde de çok severim. Sabah geldiğimde çok dikkatimi çektiler. Onlarla 5-10 dakika geçirdim ondan sonra buraya geldim” dedi.