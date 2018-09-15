(Özel) Meyvesini yedikleri 10 yıllık nar ağacını kırdılar

Sultanbeyli'de bir gurup genç, meyvesini yedikleri 10 yıllık nar ağacını kırdı. Ağacı kıran gençler hızla bulundukları yerden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de bulunan Mimar Sinan Mahallesi Hikmet Yar Caddesi Şükran Sokak'ta meydana geldi. Sultanbeyli'de bir iş yerinin önüne gelen bir gurup genç, 10 yıllık nar ağacının meyvelerini topladı. Ağaçtaki narları toplayan gençler uzakta bulunan narları yere düşürmek için ağaca taş atmaya başladı. Narları düşürmeyen gençler, hızla silkeledikleri 10 yıllık ağacı kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken gençler, ağaç kırıldıktan sonra hızla oradan uzaklaştı.