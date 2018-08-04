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04 Ağustos 2018 09:04

(Özel) Mezar taşı yaptırmaktan bıktı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

İstanbul Çengelköy’de bir aile kabristanındaki mezar taşları 4’ncü kez kimliği belirsiz kişilerce yıkıldı.

(Özel) Mezar taşı yaptırmaktan bıktı, savcılığa suç duyurusunda bulundu

04 Ağustos 2018 09:04

Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunan Yaşar Sancaktutan, saldırganların yakalanmasını istedi.


Çengelköy Mezarlığı’nda Sancaktutan aile kabristanındaki mezar taşlarına 4’üncü kez yapılan çirkin saldırı aile üyelerini çileden çıkardı. Babası, dedesi ve yakınların bulunduğu kabristandaki mermerlerin 4’üncü kez yıkıldığını kaydeden Yaşar Sancaktutan savcılığa başvurdu.



"4 kez yaptırdım, her seferinde saldırıya uğradı"


Saldırıya uğrayan kabristan başında yaptığı açıklamada olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunmasını isteyen Sancaktutan, "Babamın vasiyeti ile aile mezarlığını yaptım. Babam, dedem, babaannem ve ablamın mezarları var burada. Daha önce 4 kez yaptırdım. Her seferinde saldırıya uğradı. En son olarak geçtiğimiz bayram öncesi yaptırmıştım. Akşam 7 olduğunda güvenlikler gidiyor. Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat ederek yardım istedim" dedi.



"Kim yaptıysa ortaya çıksın ve cezasını çeksin"


Masraflarını karşılayarak kendi imkanlarıyla kamera koymak istediğini ancak bölgede elektrik hattı bulunmadığından güvenlik kamerası çekemediğini aktaran Sancaktutan, "Yazık günah babamın iyilikten başka bir şey yaptığı yoktu. Şu hale bakın, utanıyorum. Savcılığa başvurdum. Kim yaptıysa ortaya çıksın ve cezasını çeksin. 10 bin liralık masraf var. Bir daha olmayacağını bilsem yine yaptıracağım" dedi.




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